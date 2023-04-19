О том, как представитель правительства России пригрозил Южной Корее сразу после того, как Сеул не исключил вероятность отправки в Украину определенного вооружения, пишет «НБН», ссылаясь на гневный монолог, опубликованный в официальном Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По словам Медведева, снова «появились новые желающие» помочь противникам страны-агрессора, на что указывает заявление президента Южной Кореи о готовности Сеула к поставкам оружия Киеву. Особое, но вряд ли оправданное возмущение, у замглавы российского Совбеза вызвало то, что еще не так давно «южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставки летального оружия Киеву полностью исключают».

Экс-президент РФ подчеркнул, что от Кремля может последовать очередной «ассиметричный» ответ, и жителям Южной Кореи следует подготовиться к ознакомлению с «новыми образцами российского оружия», которые получат их «ближайшие соседи» — «партнеры (РФ) из КНДР».

Стоит напомнить, что президент Южной Кореи Юн Сук Ёль недавно сказал — его страна вполне сможет расширить поддержку Украины, преодолев ограниченные рамки гуманитарной и экономической помощи, если наше государство «подвергнется крупномасштабному нападению на мирных граждан».

Ранее мы писали, что ВС РФ начали использовать против Украины танки, изготовленные сразу после Второй Мировой Войны.