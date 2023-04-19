О том, что украинцы, которые вышли на заслуженный отдых, но из-за вторжения России были вынуждены переехать в другую страну, теперь смогут получать пенсии в виде перечисления в одно из отделений национальной компании-оператора почтовой связи, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как уточняется, вышеописанные изменения были разработаны специалистами Министерства социальной политики, по итогам обсуждения сложностей, с которыми чаще всего сталкиваются граждане Украины, нашедшие временное убежище в Польше. В частности, дело касается возобновления выплат для украинцев за границей, которые ранее получали свое пенсионное пособие «наличкой», пока находились в Украине.

Отметим, что вышеописанные выплаты будут переводить в отделения почты в ином государстве, только при условии наличия технической возможности у «Укрпочты» для выполнения перечисления средств в страну пребывания заинтересованного гражданина. Кроме того, чтобы рассчитывать на эти деньги, пенсионеру необходимо предварительно отослать по обычной почте собственное заявление в порядке, определенном в Пенсионном Фонде Украины.

Ранее мы писали, что украинцы снова могут получить международные выплаты при выполнении определенных условий.