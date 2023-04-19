Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале губернатор российской Брянской области Александр Богомаз заявил, что якобы Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником военкомат городского округа Новозыбков.

Дословно из заявления Богомаза:

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков. Пострадавших в результате происшествия нет. В здании были частично выбиты стекла. На месте работают оперативные службы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия начала использовать против ВСУ танки, которые были произведены сразу после Второй мировой войны.