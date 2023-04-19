О нескольких вариантах подобного повышения, включающих как разграничение тарифов по объемам потребления, так и разовый переход на рыночные цены, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную экспертами, и опубликованную тематическим изданием «Украинская энергетика».

По мнению главы «Союза потребителей коммунальных услуг Украины» Олега Попенко, тариф на электроэнергию предполагается увеличить в диапазоне, примерно, от 30 до 40 процентов, без однократного повышения в 4-ре раза, как сообщалось ранее, то есть исключительно до расчетной стоимости электроэнергии — до 2,3-2,5 гривны/киловатт-час, вместо действующих 1,44 гривны/киловатт-час при использовании до 250 киловатт-часов каждый месяц, и 1,68 гривны/киловатт-час при «сжигании» от 250 киловатт-часов каждый месяц.

Богдан Серебренников, аналитик «Dixi Group», указывает еще на несколько версий развития ситуации, с мгновенным переводом стоимости на рыночно обусловленный уровень — так называемую «шоковую терапию». Кроме того, может планироваться многоэтапный рост тарифов в течение определенного продолжительного периода (до нескольких лет). Также возможен сценарий дифференциацией ставок тарифа, но, скорее всего, в правительстве прибегнут к «мягкому варианту», с постепенным поднятием тарифов.

Ранее мы писали, что грозит украинцам, которые вовремя не заплатят за «голубое топливо».