О том, что вчерашнее получение Украиной зенитно-ракетных комплексов «Patriot», не станет некоей панацеей, но появление таких систем ПВО, существенно повлияет на прикрытие защитников нашей страны на передовой, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Telegram-канале советника главы Министерства обороны Алексея Копытько.

По словам Копытько, американские ЗРК смогут обезопасить небо над нашими городами, в том числе, и не допустив ударов по объектам критической инфраструктуры, при этом, системы ПВО, которые сейчас этим заняты, вскоре отправят на защиту ВСУ на отдельных участках фронта.

В частности, истребители «МиГ», «Patriot» и прочие «штуки», серьезно усилят возможности ВСУ, попутно усложнив выполнение боевых задач для ВС РФ:

Это очень плохая новость для россиян. И это действительно прорыв, потому что создает возможности, которых у нас раньше не было.

Кроме того, если будет выполнено условие, относительно регулярного поступления в Украину такого вооружения, вариант с нашим вступлением в НАТО, по примеру Финляндии, уже выглядит как «единственное разумное решение».

Ранее мы писали, что скорость отправок вооружения из США, жизненно необходимого для успешного весеннего наступления ВСУ, не сможет вырасти по причине нехватки определенных компонентов для ракет РСЗО «HIMARS».