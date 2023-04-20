О том, что ради повышения шансов на взыскание с Москвы нескольких миллиардов долларов США в качестве компенсации за захват украинских объектов на оккупированном Крымском полуострове, национальная газопоставляющая компания решила обратиться за поддержкой к американской юридической фирме «Covington and Burling LLP», в которой уже разработана стратегия относительно получения средств со страны-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте главы «Нафтогаза» Алексея Чернышева.

Выплатить «Нафтогазу» 5 миллиардов долларов США, как компенсацию за захваченное РФ имущество компании в Крыму, Москву обязали недавно, 13-го апреля, по решению Арбитражного трибунала при постоянной палате Третейского суда в Гааге.

По словам Чернышева, он не уверен, что РФ без оказания существенного давления возместит весь ущерб, понесенный украинской компанией, и по этой причине, сейчас прорабатываются все вероятные пути «признания и принудительного исполнения арбитражного решения».

Глава правления «Нафтогаза» подчеркнул:

Мы приложим все усилия, чтобы решение, принятое в Гааге, было воплощено в жизнь.

Ранее мы писали, что в «Нафтогазе» уже приступили к рассмотрению вариантов повышения тарифов на «голубое топливо» для бытовых потребителей Украины со следующего месяца.