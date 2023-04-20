О том, что бытовым потребителям Украины могут не дать паузы в 6 месяцев (начинается сразу после полной отмены военного положения), во время которой запрещается поднимать тарифы на газ, теплоснабжение и горячую воду, поскольку в правительстве и «Нафтогазе» уже приступили к рассмотрению вариантов подобного повышения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы «Союза потребителей коммунальных услуг» Олега Попенко, опубликованное изданием «На пенсии».

В частности, один из сценариев роста тарифов — поднятие до 11-12 гривен/кубометр, а на последующем этапе — повышение до 16 гривен/кубометр. Помимо увеличение стоимости самого «голубого топлива», это приведет и к пересмотру тарифов на электроэнергию или услуги водоканалов. Отметим, что сейчас «Нафтогаз» обслуживает доминирующую часть бытовых потребителей Украины, отпуская газ по 7,96 гривны/кубометр.

Таким образом, если тариф все же решат изменить в большую сторону, то это затронет не только население, но и предприятия теплокоммунэнерго, и, следовательно, со следующего отопительного сезона, вырастет цена теплоснабжения.

Ранее мы писали о том, как могут увеличить тарифы на электроэнергию в Украине в ближайшее время.