О том, что кибертеррористы из РФ делают множество попыток с целью прервать стабильную работу британской критической инфраструктуры, и мер противодействия, которые применяют IT-специалисты Соединенного Королевства, похоже, недостаточно, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

В «Национальном центре кибербезопасности» выпустили официальное предостережение относительно существования серьезных угроз предприятиям по электро/водоснабжению и прочим критическим системам Великобритании, призвав экстренно усилить их защиту. Однако, по словам главы указанного центра Линди Кэмерон, они не делают «достаточно для защиты нашей инфраструктуры от киберугроз со стороны групп, поддерживающих Россию».

Как подчеркнули в Кабмине Великобритании, подобная угроза исходит от хакеров, проявляющих симпатию к России, но вовсе не всегда направляемых рукой Кремля. Тем не менее, такие группы «взломщиков» уже обоснованно считают «киберэквивалентом ЧВК «Вагнер»».

Вопреки тому, что предполагаемые хакеры, на данный момент, пока не имеют ощутимых возможностей для нанесения масштабного ущерба британским системам, такая опасность, если срочно не принять необходимых мер, станет только повышаться.

Ранее мы писали, что кибертеррористы из РФ стараются любыми методами собрать побольше данных, касающихся поставок помощи в Украину.