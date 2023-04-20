О том, что оклады работников госорганов на территориях, где продолжаются или только вероятны активные боевые действия, планируют скорректировать в большую сторону, основываясь на выполнение служащими обязанностей в особо опасных для жизни и здоровья условиях, а также необходимостью сохранить важный кадровый состав, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Отметим, что вышеуказанное решение, касающееся повышения зарплат работников госорганов на небезопасных территориях, разработано при участии представителей Минреинтеграции, Нацагентства по госслужбе, Минэкономики и Минфина. Документом вводится поднимающий коэффициент, применяемый к заработным платам работников госорганов, трудоустроенных на оккупированных территориях. Кроме того, в отдельную категорию вписали и граждан, работающих на территориях активных боевых действий/территориях возможных боевых действий.

Впрочем, после учета всех предложений аналитиков Кабмина, постановление только вынесут на рассмотрение правительства Украины.

Ранее мы писали, что в Кабмине рассказали, кому из граждан увеличат сумму госпомощи до 3 000 гривен.