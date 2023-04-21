О том, как регулярно продвигающий интересы Кремля глава правительства Венгрии, только спустя 24 часа прокомментировал заявление Генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга, касающееся вступления Украины в НАТО, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Twitter-аккаунт Виктора Орбана.

В частности, Орбан смог только написать лаконичное сообщение из слова «Что?!», гневно отреагировав на прикрепленную ссылку с публикацией издания Politico под заголовком «Ваше место в НАТО — сказал глава Альянса во время первого визита в Украину со времени начала войны».

Отметим, что в период своего посещения Киева, вчера, 20-го апреля, Столтенберг заявлял: «Полноправное место Украины — в евроатлантической семье. Полноправное место Украины — в НАТО, и впоследствии, и благодаря нашей поддержке, данная цель будет достигнута».

Ранее наш информационный портал писал, как в Будапеште сделали попытку оправдаться по причине скандального заявления Орбана относительно Украины, несколько «открестившись» от дружбы с Москвой.