О том, как в пенсионном ведомстве объяснили, можно ли перечислять страховые взносы на добровольной основе, гражданам, которые вышли на заслуженный отдых, то есть после официального оформления пенсии, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную на официальной Facebook-странице Пенсионного Фонда Украины.

В частности, увеличить собственный трудовой стаж, который повлияет на будущие пенсионные выплаты можно с помощью вышеописанных взносов в ПФУ, посетив web-портал электронных пенсионного ведомства, до выхода на пенсию. При этом, не имеет никакого значения, трудоустроен ли человек, за которого платят взносы или все же нет.

Однако, уже после ухода на покой, повысить размер пособия определенному гражданину можно исключительно с помощью пожертвований от благотворителей, которые также легко осуществить на web-портале ПФУ. Подобная персонифицированная помощь конкретному пенсионеру, зачислится только как в 70 процентов от уплаченных средств, а прочие 30 процентов уйдут на финансирование пособий другим пенсионерам.

Ранее мы писали, что в социальном ведомстве Украины обещают отправлять пенсионные пособия за границу не только путем перевода на карту.