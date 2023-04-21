О том, что после изучения активности и отдельных действий пенсионеров Украины, которые будут проведены специалистами финансового ведомства при участии Пенсионного Фонда, определенным украинцам могут перестать выплачивать соцпомощь, пишет «НБН», ссылаясь на проект приказа Министерства финансов «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания», опубликованный на официальной странице Федерации профсоюзов Украины.

Согласно с этим документом, поначалу станут сопоставлять данные, с соблюдением требований об обмене сведениями относительно персональной информации пенсионеров, после чего сверят соответствие фактических записей с госреестром. На финальном этапе проанализируют правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного пособия гражданам.

После вышеописанных процедур, часть пенсионеров может утратить право на выплаты по целому перечню причин, вписанных в ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и это касается тех граждан, кто:

при оформлении указал ФИО с ошибкой;

получает средства по поддельным документам;

какое-то время находился в другой стране, поскольку «зачисление пенсий прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины»;

не получал/снимал свои деньги полгода;

является ВПЛ/сменил место жительства.

Предполагается, что для возобновления получения пенсии, вышеуказанным гражданам-нарушителям правил, придется лично посетить отделения ПФУ, чтобы, как минимум, уточнить свои данные и подтвердить личность.

Ранее мы писали, что в социальном ведомстве Украины обещают отправлять пенсионные пособия за границу не только путем перевода на карту.