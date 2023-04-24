О том, что подобная возможность пока доступна только на портале государственных услуг «Дія», но не в самом госприложении, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства цифровой трансформации Украины.

В частности, чтобы направить заявку на перерасчет суммы пособия, необходимо «кликнуть» по гиперссылке, и:

зарегистрироваться или авторизоваться в электронном кабинете гражданина на портале «Дія», используя квалифицированную электронную подпись (КЭП)/BankID/«Дія. Підпис»;

остановиться на нужной услуге, после чего внести требуемые данные, добавив отсканированный пакет документации;

подписать заявку, применив электронную подпись.

Если ПФУ примет решения о пересчете пенсии от государства, то на электронную почту гражданина придет соответствующее уведомление, которое можно будет загрузить и распечатать, избрав раздел «Полученные документы».

Ранее наш информационный портал писал, что в Минсоцполитики обещают отправлять пенсионные пособия за границу не только путем перевода на карту.