О том, что американский президент Джозеф Байден, в период встречи со своим южнокорейским коллегой Юн Сук Еля в ближайшие дни, вероятно, обозначит полную готовность США относительно активизации усилий по предотвращению возможного удара Северной Кореи по территории Южной Кореи, пишет «НБН», ссылаясь на слова советника Белого Дома по нацбезопасности Джейка Салливана, опубликованные в «Голосе Америки».

Как стало известно, Президент США должен объявить об определенных мероприятиях, направленных на ядерное сдерживание вероятного противника, включая и старт обновленной инициативы в сфере кибернетической безопасности. Ожидается, что Байден особо подчеркнет «нерушимую» приверженность США к минимизации ядерных попыток Северной Кореи, в ответ на наращивание Пхеньяном числа испытаний своих баллистических ракет – речь идет о недавнем запуске МБР на твердом топливе.

Советник Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул:

Это заявление послужит очень четким и наглядным сигналом о надежности США, когда речь заходит о расширении обязательств по сдерживанию, данных Республике Корея и народу Кореи.

Ранее мы писали о том, за что Джозеф Байден в очередной раз «обрушился» на Путина.