Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, об этом заявил американский лидер Джо Байден во время визита в Ирландию.

По данным журналистов, во время своего выступления в ирландском парламенте, глава Белого дома «обрушился» на российского диктатора, отметив, что Путин «думал, что мир будет в иную сторону смотреть», когда тот начал полномасштабное вторжение в Украину.

Дословно из заявления Байдена:

Он был весьма уверен в том, что разрушит ЕС и НАТО. Он был уверен, что единство наций Запада расколется и упадет, когда придут испытания. Он именно так думал. Но он ошибался. Причем ошибался он по каждому пункту и по всем фронтам.

Кроме ого, Джо Байден высказал слова благодарности Ирландии, которая предоставила Украине 170 миллионов евро на нелетальную помощь, в том числе, медицинское оборудование, а также принимает участие в санкциях и экспортном контроле.

Напомним, ранее Байден прокомментировал инцидент со «сливом» секретных данных.