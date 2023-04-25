О том, что стоимость этой крупы полностью зависит от спроса на внутреннем рынке, а также курса некоторых иностранных валют, пишет «НБН», ссылаясь на мнение экспертов «Украинского союза промышленников и предпринимателей», опубликованное изданием DELO.UA.

Представители «Украинского союза промышленников и предпринимателей» полагают, что в общем, существенных изменений цен на рынке Украины в этом году не будет, но с оговоркой – если индекс инфляции или курс доллара США в нашей стране не совершит внезапного «скачка», поскольку именно от фискальной и монетарной политики зависит колебание стоимости продукты в целом, и гречневой крупы в частности.

Впрочем, возможно и падение стоимости гречихи, в диапазоне от 10 до 15 процентов, что напрямую связано со спросом на рынке, а также наличия оборотных средств у аграриев, включая всю ту же стабильную налоговую/монетарную политику государства.

Отметим, что усредненная цена гречневой крупы продолжает стабильно падать: на начало года, средняя стоимость составляла 69,40 гривны/килограмм, но уже в этом месяце — 57,01 гривны/килограмм. Подобная динамика к удешевлению данного продукта наблюдается 8-й месяц подряд: в последний раз, рост стоимости фиксировался в августе 2022-го года — до 92,73 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, почему на полках украинских супермаркетов продолжит расти в стоимости кофе различных марок.