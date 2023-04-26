О захватывающем видео, запечатлевшем долгожданный ЗРК «Patriot», с которым отлично справляются украинские воины, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

По словам Олещука, после того, как боевой расчет «Patriot» приступил к своим обязанностям, стало понятно, что у современной западной техники имеются некоторые особенности. Впрочем, такие мелкие трудности не мешают нашим защитникам неба быстро ею овладевать.

Таким образом, ВСУ уже основательно подготовлены к уничтожению российских оккупантов, и, вероятно, к успешному контрнаступлению. Кроме того, командир дивизиона даже разрешил командующему Воздушными силами ВСУ немного протестировать этот «Patriot», и вследствие этого, можно сделать позитивный вывод:

Воздушные Силы наконец-то получили то, к чему так долго стремились — оружие против «баллистики»! Держим небо!

Ранее наш информационный портал писал, что в Воздушных Силах раскрыли главную задачу для ЗРК «Patriot» в Украине.