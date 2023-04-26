О том, что так называемые «строители», ввезенные оккупационными российскими администрациями для восстановления разрушенных оккупантами населенных пунктов в Луганской области, вместо «гуманитарной миссии» решили заняться мародерством, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора, прозвучавшее в период трансляции информационного телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Согласно информации, которой располагает Артем Лысогор, на территорию Северодонецка и Лисичанска массово привозят россиян, якобы с целями «восстановления инфраструктуры городов».

По словам главы Луганской ОВА, можно прекрасно понять, что подобные мероприятия по реконструкции, на самом деле только служат предлогом для захвата относительно уцелевших квартир, в которые выламывают двери, после чего «заселяют туда людей и выносят все имущество».

Лысогор еще раз подчеркнул, что этих «волонтеров» свезли под «программу восстановления населенных пунктов», и «это завезенное «орковское отродье» выносит технику и все, что только можно», при этом не забывая заглянуть ради наживы и в государственные учреждения.

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