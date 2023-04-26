О том, что Вашингтон откорректирует свою логистику поставки вооружений, некоторые технологии и дипломатию, поскольку ожидает возможного возникновения геополитического конфликта с Китаем, при этом, в Пентагоне отталкиваются от опыта, полученного от войны в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на заявление на замминистра обороны США Кэтлин Хикс, опубликованное в Bloomberg.

По словам Хикс, агрессия РФ против Украины предоставила США весьма «ценные уроки» в потенциальном конфликте с Китаем: обозначилась существенная необходимость проложить не только стабильные пути снабжения боеприпасами, но и определиться с продвижением инноваций в околоземном пространстве. Кроме того, отталкиваясь от 14-месячной войны России против Украины, уже следует предоставить изготовителям вооружений некую уверенность в заключении последующих оборонных контрактов, чтобы эти компании не опасались наращивания собственного производства.

Также, эта война указала на «невероятную экосистему коммерческих космических инноваций», которая позволила поддерживать стабильный доступ в Интернет в Украине, а ВСУ — точнее фиксировать цели и «проливать свет на действия» ВС РФ.

Таким образом, Украина в очередной раз продемонстрировала США свою способность полноценно сотрудничать с союзниками, например, оказывая экономическое давление на страну-агрессор и своевременно обмениваясь важными разведданными.

Ранее мы писали о том, как в посольстве России отреагировали на получение Украиной боеприпасов с обедненным ураном.