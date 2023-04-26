О том, чем объясняется такая малоприятная отсрочка, и когда некоторые пенсионеры нашей страны все же получат свой измененный размер соцпособий, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение главы украинского социального ведомства Оксаны Жолнович, опубликованное в официальном Telegram-канале Минсоцполитики Украины.

В частности, задержка вызвана тем, что информация относительно уплаченных отчислений из заработных плат в текущем году, поступает в Пенсионный Фонд Украины с заметным опозданием. Таким образом, официально трудоустроенные пенсионеры в Украине, смогут получать свои повышенные выплаты не ранее, чем с 1-го июня, хотя долгожданный перерасчет и состоялся еще в апреле. Впрочем, есть и положительные новости — такие обновленные суммы выдадут сразу, за все просроченные три месяца.

Стоит напомнить, что согласно нормам действующего законодательства, право на пересчет пенсионного пособия в этом апреле, имели исключительно работающие граждане, выполнившие нижеуказанные условия:

продолжили официально трудиться после назначения пенсии;

за время работы смогли накопить не менее 24-х месяцев дополнительного страхового стажа.

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