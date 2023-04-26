О том, что такие малоприятные изменения произойдут сразу после отмены специального режима налогообложения, действующего в период военного положения в нашей стране, и запланированы на 1-е июля текущего года, следует из проекта закона №8401, инициированного новыми требованиями Международного Валютного Фонда. Об этом пишет «НБН», ссылаясь на текст документа, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, дело касается ФЛП 3-й группы, зарегистрированных с налоговой ставкой в 5 процентов с 2022-го года, и позднее перешедших на ставку в 2 процента. Именно данных предпринимателей затронет отмена спецгруппы в 2 процента. Отметим, что для проверки данных по своему ФЛП, следует заказать выписку по единому налогу в электронном кабинете плательщика на сайте Государственно Налоговой Службы. В том случае, если дата перехода на упрощенную систему налогообложения и день применения ставки в 2 процента совпадают, то это означает, что ФЛП — плательщик по ставке 2 процента с первого дня государственной регистрации.

Предполагается, что подобная отмена «льготы» в 2 процента, поможет в будущем рассчитывать на существенную финансовую помощь от МВФ.

Помимо это, следует напомнить, что согласно общей системе налогообложения, предприниматель обязан отчислять:

налог на доходы физлиц — 18 процентов;

«военный сбор» — 1,5 процента;

ЕСВ (единый соцвзнос) — 22 процента.

Ранее мы писали, что в Раде объяснили, когда ожидать обновления тарифов на поставку электроэнергии.