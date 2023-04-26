О том, как своеобразно и жестко ответили на комментарии министра иностранных дел РФ относительно чешского лидера, в которых, помимо всего прочего, в очередной раз напомнили – все российское правительство должно оказаться в суде Гааги, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение в Twitter-аккаунте главы Министерства иностранных дел Чехии Яна Липавского.

Напомним, что Петр Павел, во время интервью для издания Politico заявлял – не стоит доверять Китаю в качестве посредника при заключении устойчивого мира между РФ и Украиной, поскольку Пекин преследует собственные меркантильные цели, и считает весьма выгодным для себя продолжение этой войны.

От Лаврова, в свою очередь, прозвучали заявления в такой форме, из которой можно понять – риторика главы МИД РФ «не имеет ничего общего с работой нормального политического деятеля».

Вполне естественно, что Ян Липавский не сдержался, и отреагировал бескомпромиссно:

Заявления клоуна Лаврова в адрес нашего Президента смехотворны. Россия — террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом.

Ранее мы писали, что Лавров озвучил цель так называемой «специальной военной операции», которую путинский режим проводит на территории Украины.