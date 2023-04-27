О том, что отправка в нашу страну различной армейской техники и снаряжения, взамен ожидаемой эскалации со стороны РФ, только помогла успешно противостоять вторжению оккупантов, и потому настало время ощутить положительный эффект от снабжения истребителями F-16, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение в официальном Twitter-аккаунте главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

По словам Кулебы, Украину предупреждали, что определенные типы вооружений, поставленные в ВСУ, только «спровоцируют эскалацию России», однако Москва так и не отреагировала на:

артиллерию;

реактивные системы залпового огня;

системы ПВО;

современные танки;

ракеты дальнего действия.

Таким образом, подчеркнул глава МИД, и «F-16 тоже не спровоцируют», поскольку «передача Украине F-16 будет скорее сдерживать» армию страны-агрессора, чем «провоцировать».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Кулеба рассказал об идеальном «союзнике» для Кремля в вопросе затягивания интеграции Украины в Альянс.