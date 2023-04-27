О том, что Генассамблее ООН, 122-мя голосами «за», и лишь 5-ю голосами «против», одобрили резолюцию, касающуюся сотрудничества с Советом Европы, при этом, в этом важном документе четко указали на вторжение РФ в Украину, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Twitter-аккаунт постоянного представителя нашей страны при Организации Объединенных Нация Сергея Кислицу.

По словам представителя Украины, попытка РФ вычеркнуть какое-либо упоминание в этой резолюции своей агрессии, к счастью, полностью провалилась. Стоит выделить несколько «известных борцов с правами человека», открыто проголосовавших против, и это, как уже стало определенной негативной традицией: Российская Федерация, Беларусь, Никарагуа, Сирия и Северная Корея.

Отметим, что вчера, 26-го апреля, Сергей Кислица заявлял — Москва старается реанимировать политику советского тирана Иосифа Сталина, в прошлом вступавшего против прав народов на самоопределение.

Ранее наш информационный портал писал о том, как своеобразно и жестко ответили на комментарии министра иностранных дел РФ Лаврова о чешском лидере Петре Павеле.