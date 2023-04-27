О том, что польской прокуратурой были изъяты деньги со счетов российского посольства, включая аналогичные санкции в отношении торгового представительства, а также ограничен доступ к некоторым другим активам РФ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление посла России в Польше Сергея Андреева, опубликованное в «Голосе Америки».

По словам Андреева, все указанные средства со счетов представительств РФ в банке «Santander», были переведены на счета прокуратуры Польши, а сообщение об этом, отправили российскому диппредставительству только по факту. Кроме того, сотрудники банка «Santander» дополнительно уведомили, что полностью прекращают сотрудничество с посольством и закрывают счета.

Помимо всего вышеописанного, правительство Польши изъяло у российского дипломатического представительства некоторые объекты недвижимости, включая здание, в котором проживали дипломаты, а также базу отдыха в окрестностях Варшавы.

Польские власти указали на причину подобной блокировки активов – существуют обоснованные подозрения, что средства со счетов посольства РФ использовались для финансирования терроризма/отмывания незаконно полученных денег.

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