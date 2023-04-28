О том, что в Украине, к завершению этой весны, наличный курс доллара США, все же, несколько скорректируется, однако серьезных причин для интенсивных изменений в стоимости американской валюты не предвидится, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение исполнительного директора «Экономического дискуссионного клуба» Олега Пендзина, опубликованное в издании «Обозреватель».

По словам Пендзина, в течение следующего месяца, курс доллара США, вероятно, немного сместится с того диапазона, который фиксируется на данный момент — до уровня от 38 до 39 гривен/доллар. Впрочем, эта информация соответствует негативному прогнозу, а по более оптимистичному, эксперт полагает:

Думаю, будет меньше. В таких пределах, в которых сейчас двигается, он и будет оставаться.

Предполагается, что такая «заморозка» вызвана тем, что Украина смогла получить 1,5 млрд евро от Европейского Союза, в рамках очередной выплаты макрофинансовой помощи. Таким образом, сохранится относительно стабильная ситуация с резервами в валюте, если не возникнет каких-либо слишком существенных рисков.

Отметим, что Пендзин уверен — после завершения весенних полевых работ, а это припадает на начало лета, курс доллара США, по отношению к национальной валюте, даже «немного просядет».

Ранее мы писали, что в НБУ сделали прогноз об индексе инфляции в Украине на весь этот год.