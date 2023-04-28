О том, что ВСУ почти закончили глобальную подготовку к наступлению на ВС РФ, и защитники нашей страны только выжидают прихода соответствующей погоды, включая и приказ командования, а также какую военную технику будут применять в этой операции, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Минобороны Алексея Резникова, прозвучавшее в период пресс-конференции на YouTube-канале «Військове телебачення України».

Резников подчеркнул, что этап важных приготовлений практически завершен, однако помимо получения оружия и техники, защитники Украины еще должны успеть полноценно овладеть поставленным вооружением. Отметим, что ВСУ уже снабжены «очень современными системами», из которых сформируют «бронированный кулак»: благодаря так называемой «танковой коалиции», украинское контрнаступление поддержат немецкие «Leopard-2+», британские «Challenger», но «Leopard-1» приедут чуть позднее. Однако американские «Abrams» не успеют поучаствовать в предстоящей операции, и основная причина — украинские таковые экипажи только отправляются на обучение.

Также, помимо вышеуказанных танков, ВСУ смогут атаковать российских оккупантов большим количеством бронированных машин разнообразных типов, таких как: «Bradley», «Marder», «Stryker» и «C-90».

Ранее мы писали, что Резников рассказал, как украинцы узнают о начале полномасштабного контрнаступления.