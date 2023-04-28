О том, что в эту пятницу, 28-го апреля, в правительстве Украины внесли определенные изменения относительно порядка бронирования военнообязанных в период действия военного положения, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал представителя Кабмина в украинском парламенте Тараса Мельничука.

В соответствии с нововведениями, теперь органы госвласти, другие подобные органы, обязаны в срок не более 5-ти рабочих дней предоставить Генштабу ВСУ/СБУ/Службе внешней разведки, списки «забронированных» граждан для их сверки и согласования.

Кроме того, после такого процесса, на отправку документов с вышеуказанными списками из Генштаба ВСУ/СБУ/Службы внешней разведки в Министерство экономики, дается исключительно 10-ть рабочих дней.

Также, на принятие специалистами Минэкономики положительного решения, касающегося бронирования военнообязанных, дается период не превышающий 5-ти рабочих дней, а на зачисление военнообязанного на специальный воинский учет в ТЦК и СП, отводится аналогичный срок.

Ранее мы писали о том, без каких документов военнообязанные украинцы не смогут работать или учиться.