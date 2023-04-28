О том, возможно ли наложение штрафных санкций в той ситуации, когда потенциальный пенсионер пропустил хотя бы месяц перечисления страховых взносов, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

В частности, специалисты Пенсионного Фонда пояснили, что отчисление добровольных взносов в рамках системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, проходит исключительно на добровольной основе.

Но есть нюансы:

если дело касается неработающей особы, то при неуплате взноса в каком-то определенном месяце, данный месяц не впишут в страховой стаж гражданина (или не занесут в стаж лица, в пользу которого выплачивается указанный взнос);

если речь идет о трудоустроенном человеке, то за «просроченный» месяц зачтется только заработная плата, уплаченная нанимателем.

Таким образом, акцентируют в ПФУ — ни о каких штрафов в системе добровольного участия, попросту не существует.

Ранее мы писали, что в Украине запустили систему добровольных отчислений в ПФУ, и теперь у каждого гражданина появилась возможность как самостоятельно, так и при помощи заинтересованных лиц, накопить нужный объем страхового стажа для пенсии.