О том, что коллекторы, в основном, являются сотрудниками частных компаний, которые взыскивают проблемные долги, при этом, имея право лишь оповещать граждан-должников относительно наличия задолженностей, соблюдая определенные нормы этичного поведения, установленные действующим законодательством, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала BANKI.UA.

В частности, коллекторам возбраняется заниматься:

поиском и использованием информации, касающейся графика работы должников, состояния их здоровья/встреч/путешествий, а также изысканием соответствующих данных в соцсетях;

угрозами/шантажом/оказанием психологического и физического давлений;

введением в заблуждение потребителей финуслуг касательно сроков погашения и размеров долгов/требованием компенсации затрат, связанных с работой коллекторов или стоимости мероприятий, направленных на погашение долгов;

взаимодействием с должниками в диапазоне с 8 часов вечера до 9 часов утра, включая все часы выходных, праздничных или нерабочих дней;

«автодозвоном» более 30 минут;

уведомлением третьих лиц о наличии задолженностей или требованием от них принять на себя обязательства по задолженностям (если иное не внесено в кредитный договор);

вредительством в отношении репутации потребителя финуслуг;

встречами с должниками без предварительного сообщения/согласования данной встречи;

взаимодействием с должниками/связанными с ними лицами в ситуации, когда особа помещена в больницу/недееспособна/ограничена в дееспособности/лицом, являющимся инвалидом 1-й группы/несовершеннолетней особой со времени получения подтверждающих это документов;

обращениями к должникам более 2-х раз в сутки (за исключением случаев, когда инициатива исходит от должников).

Ранее мы писали о том, как в правительстве Украины задумали помочь гражданам в погашении долгов за жилищно-коммунальные услуги.