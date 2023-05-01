О том, что до самой субботы, над Украиной кое-где пройдут дожди в сопровождении гроз, а в темное время суток, отметки на термометрах опустятся до отрицательных величин, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз погоды, опубликованный в официальном Facebook-аккаунте «Укргидрометцентра».

Во вторник, 2-го мая, никаких существенных осадков не предполагается, ночная температура будет колебаться от +1 до +8 градусов по Цельсию, при этом, в северной части страны, а также в Ровенской и Харьковской областях/большинстве центральных регионов – поверхность почвы обледенеет: заморозки будут вызваны температурой в диапазоне от 0 до +3 градусов по Цельсию. Но с приходом дня, воздух прогреется до +15…+20 градусов по Цельсию, и лишь в Закарпатье и Прикарпатье — до +23 градусов по Цельсию.

В среду и четверг, 3-го и 4-го мая, поначалу в западных регионах, а потом и в северной части Украины — местами незначительные и кратковременные осадки с грозами, а на остальной территории — без осадков; ночная температура – от +2 до +9 градусов по Цельсию, дневная — +16…+21 градусов по Цельсию, а в западных областях, как и на севере Украины – от +12 до +17 градусов по Цельсию.

В пятницу, 5-го мая: ночью в западных и северных, а днем и в центральных областях, возможно выпадение небольших дождей. На прочей территории — без осадков; температурные показатели в ночь — от +5 до 11 градусов по Цельсию (в западной части – от +3 до +8 градусов по Цельсию), после полудня — от +8 до +14 градусов по Цельсию, в основной массе центральных областей — от +13 до +18 градусов по Цельсию, и только на юге и востоке – до +22 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали, о том, что метеорологи сообщили прогноз на последний месяц весны.