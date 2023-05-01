О том, что в Великобритании задумались о консолидации усилий в рамках ужесточения ограничений против России, поскольку ранние меры, как оказалось, не имеют значительного воздействия на российскую экономику, и речь уже зашла о формировании так называемого «экономического Рамштайна» из стран, поддерживающих свободу Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление члена британского парламента от «Консервативной партии», председателя комитета по вопросам иностранных дел «Палаты общин» Алисии Кернс, опубликованное в The Guardian.

По словам Кернс, согласно весьма подробным данным относительно результатов по действию предыдущих антироссийских санкций, уже возникла жизненная необходимость в организации «экономического Рамштайна» из «тех, кто борется за свободу Украины», так как стало очевидно – странам Запада «не удалось должным образом финансово задушить военную машину Путина».

В частности, союзники Украины намерены продолжить препятствовать Кремлю «финансировать свои нападения на мирных жителей», и это можно осуществить «только в том случае, если мы мобилизуем правительства для координации как в экономическом, так и в военном отношении».

Ранее мы писали о том, какое заявление сделал Резников после встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».