О том, в какой ситуации сотрудникам ТЦК и СП дается законное право на передачу повестки не прямо в руки военнообязанного, а через родственников, пишет «НБН», ссылаясь на консультацию юриста Максима Шинжирбаева, опубликованную в «РБК-Украина».

Обычно повестка считается надлежаще врученной, если в нее предварительно внесены точные персональные данные особы, которую вызывают в ТЦК и СП, а также если военнообязанный подписал документ лично. Однако есть небольшой, но важный нюанс: повестку посчитают законно переданной даже тогда, когда это уведомление о мобилизации вручили кому-то из родственников (при условии достижения ими возраста в 18-ть лет) потенциального военнослужащего, которые проживают вместе с военнообязанным. Таким образом, повестку смогут отдать и родителям человека, поскольку тем явно исполнилось 18-ть лет, и они живут совместно.

Впрочем, если военнообязанный живет не с родителями, но зарегистрирован по месту их жительства, тогда вручить повестку через родственников на законных основаниях невозможно.

Ранее мы писали, что в правительстве Украины предусмотрели некоторые изменения, касающиеся правил бронирования военнообязанных в период действия военного положения.