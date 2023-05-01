О том, как увеличилось число серьезно пострадавших украинцев из-за ракетной атаки на окрестности города Павлоград на Днепропетровщине в это воскресенье, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам Лысака, количество травмированных украинцев, вследствие атаки российских оккупантов по территории Павлоградского района, возросло до 34-х человек, включая 5-х несовершеннолетних: самой молодой девочке только исполнилось 8-мь лет. У пострадавших зафиксированы ушибы, переломы, резаные и рваные раны разной степени тяжести, а также контузии и отравления продуктами горения. Двух женщин, в возрасте 45-ти и 55-ти лет, экстренно направили в реанимационное отделение. Остальные граждане проходят курс лечения амбулаторно.

Глава Днепропетровской области подчеркнул:

Рашистские ублюдки снова воюют с мирными людьми…

Ранее мы писали о том, что 30-го апреля, российско-террористические войска обстреляли две общины Херсонской области – сколько людей пострадало.