О том, что только некоторые граждане Украины вправе рассчитывать на выдачу сразу нескольких пенсионных пособий «на руки» сразу, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

Речь идет о пенсионерах, собирающихся выехать за границу. Как утверждают представители социального ведомства, получить данные шесть выплат единоразово можно, но необходимо подать заявку в отделения ПФУ. В частности, если украинец, уже вышедший на заслуженный отдых, планирует уехать за границу на постоянное место жительство, то пенсия, начисленная в Украине, может быть отдана за шесть месяцев вперед, перед моментом отъезда, согласно заявлению, но с последующего месяца, после снятия с учета по месту жительства.

Следует отметить, что в соответствии с нормами действующего законодательства, пенсионные пособия в нашей стране выплачивают в наличной форме ежемесячно, до 25-го числа, как в филиалах национального почтового оператора «Укрпочты», так и через банки, по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины. Пенсионеры, длительно пребывающие за границей, могут рассчитывать на выплату пособия по своему месту проживания, если подобная ситуация предусмотрена международными договоренностями, заключенными между Украиной и иными государствами.

Ранее мы писали, что в украинском социальном ведомстве пообещали отправлять пенсионные пособия гражданам за рубеж не только посредством перевода на карту.