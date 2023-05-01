О том, что флот Путина удерживает в Черном море 8 кораблей, пишет «НБН», ссылаясь на оперативные данные, опубликованные в Facebook-аккаунте Военно-Морских сил ВСУ.

В частности, по состоянию на 10-ть часов 30-ть минут этого понедельника, в Черном море на боевое дежурство противник выставил 8-мь разнообразных кораблей, из которых 2-а являются носителями крылатых «Калибров», с возможностью сделать суммарный залп до 8-ми ракет. Кроме того, в водах Азовского моря находится 2-а российских военных корабля, а в Средиземном море — до 4-х кораблей, из которых — только один носитель крылатых «Калибров», но это боевое плавсредство в состоянии запустить до 16-ти ракет.

Напомним, что в ночь на 1-е мая, стратегическая авиация оккупантов глобально атаковала нашу страну из Мурманской области и района Каспийского моря, при этом, 15-ть из 18-ти ракет ПВО Украины успешно «приземлили».

Ранее наш информационный портал писали, что в ГПСУ рассказали, какая область Украины в апреле подвергалась ракетным обстрелам оккупантов чаще всего.