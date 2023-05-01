О том, что, как и в минувшие 2 месяца, доплаты в 30 000 гривен к зарплате не получат те, кто находится не на передовой, поскольку решение о возобновлении подобных начислений остановили специальным постановлением правительства, но есть и относительно положительные новости, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Сухопутных войск ВСУ.

В частности, денежные выплаты командира бригады Сухопутных войск в текущем году (с 1-го февраля 2023-го года) составляют 50 173 гривны/ежемесячно (без учета дополнительных вознаграждений), а заработная плата стрелка — 20 586 гривен/ежемесячно (без «боевых»).

При этом, в 2022-м году, стрелок Сухопутных войск получал, находясь тылу, получал чуть более 40 000 гривен/ежемесячно, а если привлекался к боевым действиям — 113 000 гривен/ежемесячно. В соответствии с изменениями в законодательных нормах, сейчас вышеуказанный стрелок может рассчитывать:

на 20 587 гривен/ежемесячно, если не служит в составе группировок ВСУ, и не выполняет никаких боевых задач;

на 50 587 гривен/ежемесячно, если участвует в выполнении боевых/специальных задач;

на 120 587 гривен/ежемесячно, если непосредственно участвует в боевых действиях.

Отметим, что оклад украинского военнослужащего состоит из денежного обеспечения, которое защитники получают согласно обязанностям своей должности, а дополнительное вознаграждение зачисляется исключительно по инициативе Президента, на период действия военного положения.

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