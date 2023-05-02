О том, что глава Минобороны Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный, не исключая и руководителей прочих силовых структур нашей страны, обратились парламент с просьбой повременить с рассмотрением проекта закона №8312 относительно возвращения военнослужащим доплат в 30 000 гривен, поскольку прописанная система выплат несовершенна, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Telegram-каналя председателя «Слуга народа» Давида Арахамии.

По мнению руководителей силового блока, в проголосованной недавно правке, не учитываются особенности несения службы в различных регионах/выполнение задач разнообразной степени сложности, а также не решаются вопросы, касающиеся денежного вознаграждения «срочников» и военных курсантов. Главы указанных ведомств вынесли предложение касательно формирования рабочей группы из представителей парламента, Кабмина, Генштаба ВСУ, чтобы до завершения этого месяца, закончить работу над отредактированным законопроектом, регулирующем вопросы по оплате труда защитников Украины согласно дифференцированной схемы. Кроме того, подобная оплата «должна быть справедлива» и обеспечиваться средствами из госбюджета, а «не просто существовать на бумаге», являясь неким «популизмом».

Вышеуказанное обращение было подписано:

министром обороны Алексеем Резниковым;

министром внутренних дел Игорем Клименко;

главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным;

начальником генштаба ВСУ Сергеем Шапталом;

главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко;

командующим Нацгвардией Юрием Лебедем;

главой СБУ Василием Малюком.

Ранее мы писали, что в Раде рассказали, когда военные могут получить по 30 000 гривен.