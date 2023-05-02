О том, что в ночь на этот вторник, 2-го мая, российские оккупанты в очередной нанесли массированный минометный удар не только по Очаковской территориальной общине, пишет «НБН», ссылаясь на материал официального Telegram-канала Офиса Генерального прокурора Украины.

Кроме того, что к вечеру понедельника, 1-го мая, армия Путина неоднократно обстреливала и населенный пункт Куцурубской территориальной общины в Николаевском районе, из-за чего зафиксировано ранее двух гражданских лиц.

На данный момент, правоохранители принимают все необходимые и возможные меры относительно документирования военных преступлений, которые совершили ВС РФ. В соответствии с процессуальными мероприятиями, инициированными Николаевской областной прокуратурой, начато досудебное расследование по уголовным производствам, согласно выявленным фактам о нарушениях законов и обычаев ведения войны (часть 1-я статьи 438-й «Уголовного Кодекса Украины»).

Ранее наш информационный портал писал о том, что российские захватчики продолжают терроризировать жителей прифронтовых населенных пунктов, усиливая обстрелы этих территорий.