О том, что в этом июле, в Украине внесут существенные изменения в работу сервисов МВД, сократив их количество практически в 3 раза, и это позволит уменьшить коррупцию в период как обучения, так и сдачи экзаменов на водительские права, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства внутренних дел Игоря Клименко, опубликованное в «Интерфакс-Украина».

По словам Клименко, к вышеуказанным структурам МВД возникли некоторые замечания, касающиеся услуг, предоставляемыми подразделениями Главного сервисного центра, и затрагивающие «чистоту и прозрачность при сдаче теоретических и практических экзаменов на вождение автотранспортными средствами». В частности, предполагается минимизировать манипуляции при получении водительских лицензий без прохождения соответствующего курса обучения, а также и без надлежащей «чистой сдачи этих экзаменов».

Например, в классах, где планируется сдача теоретических экзаменов, до конца 2023-го года установят камеры видеофиксации, что сделает невозможным существование так называемых «слепых зон», а позднее станут проводить идентификацию лица каждой особы, намеренной получить доступ к экзаменационным мероприятиям.

Помимо этого, к концу текущего года оборудуют не менее 150 авто видеокамерами с обзором в 360 градусов, которые позволят постоянно наблюдать за салоном, и отслеживать ученика, инструктора, планшет, все вероятные нарушения и озвученные подсказки, включая и определение заданного маршрута движения с полной аудиозаписью разговоров.

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