О том, что в Украине пока не появилось оснований для подорожания горючего, и, похоже, следует приготовиться к незначительному падению цен на АЗС в этом месяце, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, опубликованный в «Факты-ICTV».

По словам Куюна, пока не наблюдается каких-либо предпосылок для существенного удорожания, и наоборот существует определенный потенциал для уменьшения стоимости данного товара, так как на украинском рынке скопились большие запасы горючего.

Таким образом, в ближайшие 7-10 дней этого последнего весеннего месяца, следует ожидать снижения цен на бензины разнообразных марок и дизельное топливо, в пределах от 1 до 2 гривен за один литр. Впрочем, стоимость сжиженного газа, похоже, сохранится на предыдущем уровне. По мнению эксперта, сезонный фактор, когда при старте посевной кампании, серьезно возрастали цены на топливо, сейчас не работает, поэтому в 2023-м году и не было никакой вероятности на резкий взлет стоимости автогорючего.

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