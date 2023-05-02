О том, что только после отправки в Украину современных истребителей, аэропорт во Львове сможет функционировать на стабильной основе, без каких-либо ограничений, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, прозвучавшее на YouTube-канале «ТСН».

По словам Кулебы, после того как F-16 начнут патрулировать небо над Украиной, аэропорт во Львове можно будет «спокойно открывать», и «вообще ни о чем не беспокоиться», но только если исключить «задержки с принятием правильных решений» относительно поставки боевых самолетов поколения 4+.

Кроме того, глава МИД вспомнил затянувшуюся историю с ЗРК «Patriot», которые Киев просил еще в самом начале полномасштабного вторжения России, а получил лишь спустя целый год:

Если бы дали сразу, то гораздо меньше было бы разрушено мостов и энергетических объектов. Такая же история повторяется и с F-16.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Дмитрий Кулеба высказался касательно влияния американской президентской кампании на помощь Украине.