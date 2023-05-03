О том, что сегодня, около 11-ти часов утра, ВС РФ снова атаковали мирный Херсон, попав по единственному функционирующему гипермаркету «Эпицентр», из-за чего погибло несколько человек, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

В соответствии с информацией, предоставленной силовым ведомством, 3-и человека погибли, и еще 5-ть местных жителей ранено, по состоянию на данный момент. Эти пострадавшие – сотрудники и посетители вышеуказанного заведения. Сейчас оперативники и спасатели прибыли на место трагического инцидента, где приступили к оказанию медпомощи людям.

Глава Министерства внутренних дел Украины обоснованно подчеркнул:

С русскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить.

Стоит отметить, что как Херсон, так и вся область, каждый день подвергаются российским атакам: за минувшие сутки, оккупанты выпустили по Херсонской области около 490 снарядов. Вследствие таких обстрелов, только 2-го мая россияне убили 4-х мирных жителей Херсонщины, а еще 7-м, среди которых есть один ребенок — получили ранения разной степени тяжести.

Ранее мы писали, что в Киевской городской военной администрации сообщили о ночной атаке РФ на Киев дронами-камикадзе «Shahed».