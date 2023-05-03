О том, что в прошлом месяце уже закончился отопительный сезон, и с мая, в нашей стране пересчитают размер социальной помощи на оплату коммунальных услуг, с учетом неотопительного периода, пишет «НБН», ссылаясь на заявление первой замглавы Минсоцполитики Украины Дарьи Марчак, прозвучавшее во время «Национального телемарафона» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Марчак, единственная ситуация, в которой ЖК-субсидии не назначат в автоматическом режиме, это изменения как в составе семьи, так и в ее материальном положении. Подобные перемены затрагивают и внутренне перемещенных лиц, потому как госпомощь им начисляют в соответствии с информацией с прежнего места жительства. Кроме того, оформить субсидиарные выплаты можно онлайн, если исключить лично посещение одного из отделений Пенсионного Фонда/ЦПАУ: на сайте или через приложение ПФУ.

Следует отметить, что с текущего месяца, размер субсидий существенно снизится, поскольку в неотопительный сезон, который продлится с 1-го мая по 30-е сентября, бытовые потребители используют гораздо меньше энергоресурсов: если средняя субсидия в отопительный период составляла около 1 600 гривен, то с мая – лишь 350 гривен на одну семью.

Напомним, что если размер задолженности по «коммуналке» составляет не менее 680 гривен, то начисление субсидий прекращается, включая и невозможность ее последующего переоформления, пока не будут погашены все скопившиеся долги.

Ранее мы писали, что в Украине ожидается перерасчет стоимости электричества в большую сторону, поскольку среднерыночная цена уже превышает текущие тарифы для населения.