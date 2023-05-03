О том, что из себя представляют обновленные тарифы на газ, которые введут начиная с этого мая, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала «ГазПравда».

В последнем весеннем месяце, обеспечивать украинцев природным газом в рамках годового предложения, станут только 9-ть компаний, у которых стоимость данного ресурса колеблется в диапазоне от 7,7 гривны до 9,99 гривны/один кубический метр. Лишь 5-ть газопоставляюших компаний предлагают «голубое топливо» по цене менее 8 гривен/один кубометр, а тарифы у еще у 4-х варьируются от 8,2 гривны до 9,99 гривны/один кубометр.

В частности, перечень поставщиков газа Украины для населения, включая и уточненные цены с мая 2023-го года, выглядит нижеуказанным образом:

Отметим, что «Нафтогаз» продолжит продавать газ по фиксированной стоимости в 7,96 гривны/кубометр в течение всего этого года, как это предусматривается мораторием относительно повышения тарифов на определенные коммунальные услуги во время военного положения.

Ранее мы писали о том, как будет изменяться стоимость бензина, ДТ и сжиженного газа на украинских АЗС в мае 2023-го года.