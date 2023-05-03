О том, что новыми поправками к действующему законодательству теперь предусматривается исключение и изъятие из «Государственного реестра недвижимых памятников» определенных объектов, относящихся к культурному наследию, если такие сооружения символизируют российскую имперскую/советскую тоталитарную политики, пишет «НБН», ссылаясь на законопроект №8273, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, за вышеуказанный закон, получивший неофициальное наименования «антипушкинский» проголосовало 285 нардепов, и теперь в Украине, из перечня культурного наследия попросту вычеркнут достопримечательности, если они имеют нижеописанные признаки:

посвящены особам, которые занимали руководящие должности в Коммунистической партии (КПСС) — от должности секретаря райкома и выше;

изображают персон, занимавших руководящие должности в высших органах власти или управления СССР/УССР/прочих союзных или автономных республик Советского Союза/органах власти или управления областей/городов в республиканском подчинении/сотрудникам советских органов госбезопасности любых уровней;

приурочены к событиям, которые связаны с функционированием КПСС/установлением советской власти на территории нашей страны/отдельных административно-территориальных единицах, где преследовались участники борьбы за независимость Украины в 20-м веке (за исключением памятников/памятных знаков, касающихся движения сопротивления/выдворения нацистских оккупантов/развития украинской науки и культуры);

служат символами российской имперской/советской тоталитарной политики.

Ранее мы писали о том, что в Украине запретили салюты, фейерверки и петарды.