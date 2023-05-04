О том, что злоумышленники создают некие скрипты для сбора персональной информации граждан, и это зачастую открывает доступ к средствам на картах украинцев, а также как можно не попасть в подобные неприятности, пишет «НБН», ссылаясь на консультацию замдиректора «Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА» Олеси Данильченко, опубликованную в «Обозревателе».

По словам эксперта, в Telegram следует в обязательном порядке проверять, что из себя представляет определенный чат-бот – является ли эта подпрограмма оригинальным ботом банка: для этого надо просмотреть, есть ли в канале так называемая «синяя галочка» (иногда имитируют и эту отметку). В частности, настоятельно рекомендуется не пользоваться теми банковскими чат-ботами, которые невозможно отличить: стоит перейти на какие-либо другие варианты сервиса финансового учреждения, например, в онлайн-банкинг.

Кроме того, у указанного мессенджера существует много ненастоящих чат-приложений, поскольку у платформы есть некоторые проблемы с их блокировками: фейковые боты продолжают функционировать даже в ситуациях, когда были уже выявлены, а банк подал заявку на удаление «подделки».

Ранее мы писали, что в Украине разоблачили махинации с «гуманитаркой» из Польши на большие суммы.