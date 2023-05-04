О том, что ВС РФ продолжают наступление по 3-м направлениям в восточной части нашей страны, но защитники Украины отбивают атаки врага, и не дают оккупантам как-либо существенно продвинуться вглубь территории, пишет «НБН», ссылаясь на новую карту боевых действий, размещенную в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

В соответствии с данными картографии, предоставленными британской разведкой, в эпицентре боевых действий по-прежнему остается восток: именно здесь войска России ведут интенсивные атаки не только на Бахмутском направлении, но и поблизости от Авдеевки. Кроме того, враг штурмует линию Купянск-Лимана в западной части Луганской области.

На прочих фронтовых участках, обстановка складывается относительно стабильная, и армия страны-агрессора перешла в пассивную оборону, а в Запорожской и Херсонской областях так и продолжаются локальные боевые действия.

Отметим, что за прошедшие 24 часа, наши защитники остановили 40 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ранее мы писали, что Пригожин заявил, что ВСУ уже перешли в контрнаступление, спрогнозировав его активную фазу уже в ближайшее время.