О том, что ежемесячный размер подобных соцвыплат, в зависимости от ситуации, иногда может достигать почти 3 700 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на правительственное постановление №250, опубликованное на официальной странице Верховной Рады Украины.
Для подачи заявки на получение данных выплат, гражданину необходимо обратиться по месту зарегистрированного/фактического проживания в структурное отделение органов соцзащиты населения/исполнительный орган сельского, поселкового, горсовета соответствующей территориальной общины/Центр предоставления административных услуг, и подать нижеуказанные документы:
- заявление надлежащей формы;
- паспорт гражданина;
- декларацию на доходы/имущественное положение;
- справку относительно доходов/пояснение, касающееся их происхождения (если эта информация отсутствует);
- справку о постановке на учет для внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ);
- справку об участии в АТО/осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности в Донецкой или Луганской областях (если есть);
- удостоверение участника боевых действий (если есть).
После подачи документов, с учетом недавнего повышения прожиточного минимума до 2 589 гривен, размер социальной помощи от государства в текущем году составит:
- 1 207 гривен — для работоспособного;
- 2 093 гривны — для неработающего/лица с инвалидностью;
- 2 953 гривны — для ребенка до 6-ти лет;
- 3 682 гривны — для ребенка до 18-ти лет;
- 3 489 гривен — для особы до 23-х лет (если учится).
Отметим, что такую помощь для нуждающихся граждан, назначают на период в 6 месяцев, с возможностью продления.
Ранее мы писали о том, как с этого мая в Украине пересчитают размер соцпомощи на оплату коммунальных услуг на неотопительный период.