О том, что ежемесячный размер подобных соцвыплат, в зависимости от ситуации, иногда может достигать почти 3 700 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на правительственное постановление №250, опубликованное на официальной странице Верховной Рады Украины.

Для подачи заявки на получение данных выплат, гражданину необходимо обратиться по месту зарегистрированного/фактического проживания в структурное отделение органов соцзащиты населения/исполнительный орган сельского, поселкового, горсовета соответствующей территориальной общины/Центр предоставления административных услуг, и подать нижеуказанные документы:

заявление надлежащей формы;

паспорт гражданина;

декларацию на доходы/имущественное положение;

справку относительно доходов/пояснение, касающееся их происхождения (если эта информация отсутствует);

справку о постановке на учет для внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ);

справку об участии в АТО/осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности в Донецкой или Луганской областях (если есть);

удостоверение участника боевых действий (если есть).

После подачи документов, с учетом недавнего повышения прожиточного минимума до 2 589 гривен, размер социальной помощи от государства в текущем году составит:

1 207 гривен — для работоспособного;

2 093 гривны — для неработающего/лица с инвалидностью;

2 953 гривны — для ребенка до 6-ти лет;

3 682 гривны — для ребенка до 18-ти лет;

3 489 гривен — для особы до 23-х лет (если учится).

Отметим, что такую помощь для нуждающихся граждан, назначают на период в 6 месяцев, с возможностью продления.

Ранее мы писали о том, как с этого мая в Украине пересчитают размер соцпомощи на оплату коммунальных услуг на неотопительный период.