О том, что Владимир Зеленский сообщил – его международные поездки вскоре принесут весомые результаты, которые, к тому же, станут достаточно негативными новостями для всех российских патриотов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы нашего государства, прозвучавшее в период проведения пресс-конференции, транслирующейся официальным YouTube-каналом «Офіс Президента України».

По словам Зеленского, ему довольно непросто выезжать из своей страны во время боевых действий, чтобы нанести визиты международных партнеров Украины. Украинский лидер подчеркнул, что не имеет никаких намерений как-либо демотивировать такими действиями «общество у себя в стране, солдат», поскольку уезжает на непродолжительный срок «потому, что это нужно, а не потому, что я хочу».

Президент Украины сделал уточнение относительно ожидаемых неприятных перемен для населения страны-агрессора:

Для того, чтобы привезти для россиян некоторые плохие новости, я сейчас в Гааге, а вчера был в Финляндии, и это приблизит справедливость.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал, как он узнал о «сливе» секретных документов Минобороны США в Сеть, и обсуждал ли он этот инцидент с Вашингтоном.